С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в РФ повышаются на девять процентов

Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в правительстве страны.

Теперь тарифы не будут повышать до 1 июля 2024 года. Согласно решению правительства, в России изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твёрдых коммунальных отходов.

Как пояснили представители Минэкономразвития, размер предельного уровня индексации тарифов не превысит девяти процентов.

При этом отмечается, что индексацию изначально планировали организовать в июле 2023 года, но затем передвинули её на декабрь 2022-го. По данным правительства, такие изменения позволят сохранить качество предоставления услуг населению и поспособствуют развитию коммунальных объектов в разных регионах РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику государства в области жилищно-коммунального хозяйства.