В Госдуме РФ предложили создать единый реестр риелторов

Российских риелторов могут внести в общий реестр. Инициатором предложения урегулирования норм посреднической деятельности выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас как таковых специальных правовых норм в сфере риелторской работы нет, что грозит серьёзными рисками для потребителей услуг. Между тем посредники в сделках с недвижимостью пользуются большой популярностью.

"Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью", — цитирует выдержку из обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина RT.

Так, парламентарий предложил создать единый реестр агентов по недвижимости, который сможет регулировать специальный надзорный орган. Кроме того, будет введена система обязательного страхования сделок с недвижимостью.

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