Мосбиржа: доля доллара и евро на валютном рынке упала ниже одного процента

Доллар и евро стремительно теряют позиции на рынке. Так, доля валют от общего объёма денежных операций на Московской бирже упала ниже одного процента.

Стремительная потеря пунктов началась после 24 февраля.

"Доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объёме операций денежного рынка составляет меньше 1 процента", — пояснил директор департамента денежного рынка торговой площадки Сергей Титов РБК.

До начала спецоперации доля сделок с валютной оплатой составляла около 20 процентов.

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