Массовое пользование электрическими генераторами оставили Украину без топлива

Электрические генераторы оставили Незалежную без топлива.

Спрос на топливо в стране вырос на 35 процентов, возникла необходимость в ускорении логистики, цитирует директора по маркетингу "БРСМ Нафта" Александра Мельничука издание "Русская Весна".

На эту ситуацию повлиял дизельный кризис в ЕС, ввиду вводимого эмбарго на нефть из России фактическая остановка поставок топлива морским путём, а также внутренняя проблема с логистикой.

"Бензовозов не хватит, без моря и железной дороги не справимся. Пока мы не наладим дела на границе, на переходах, то постоянно будем жить в перманентном кипише. У нас нет запасов и резервов", — отметил Мельничук.

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