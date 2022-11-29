Возросшими тарифами "Яндекс.Заправок" заинтересовались в ФАС

Федеральная антимонопольная служба получила обращение от депутата Госдумы РФ Дмитрия Тортева, который просит ведомство проверить законность введения сервисного сбора компанией "Яндекс.Заправки".

По мнению парламентария, это может быть сговором участников рынка, которые решили таким образом повысить стоимость топлива.

Несколько месяцев назад "Яндекс.Заправки" уже повышали комиссию для владельцев АЗС, а с ноября и автомобилистам в нескольких российских регионах приходится платить сервисный сбор, напоминает издание "Известия". В планах компании распространить новшество по всей России.

В "Яндексе" заявили, что за каждую заправку будет взиматься десять дополнительных рублей независимо от объема залитого топлива.

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