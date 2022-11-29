В ОПЕК обеспокоены падением стоимости на нефть. Из-за внешнеполитической обстановки, угрозы рецессии и ужесточения карантинных мер на фоне вспышки коронавируса в Китае, цена чёрного золота опустилась ниже 82 долларов за баррель, передаёт EADaily.
Представитель Ирака в ОПЕК Мохаммед Саадун Мохсин заявил, что на ближайшем заседании организации, участники рассмотрят возможные механизмы для стабилизации рынка.
"Цены на нефть в следующем году будут колебаться от 85 до 95 долларов за баррель, что меньше на 5-7 долларов за баррель, чем в текущем году", — цитирует представителя ОПЕК издание.
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