Россиян, работающих за границей, обяжут платить НДФЛ

Законопроект Минфина, который предусматривает выплаты НДФЛ для россиян, работающих за границей, одобрила независимая антикоррупционная экспертиза.

"Брешь" в налогообложении намерены устранить в ближайшее время. Ранее россияне, работающее за рубежом на российские компании не должны были оплачивать НДФЛ, так как "теряли" статус налогового резидента страны.

"Это происходит, как только они теряют статус налогового резидента России, то есть когда они проводят за пределами РФ более 183 дней в году. Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации", — цитируют "Известия" представителей Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что документ уже направлен на рассмотрение в правительство страны.

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