Россияне ждут увеличения зарплаты в 2023 году

31 процент россиян рассчитывают на прибавку к заработной плате в 2023 году в размере не менее 10 тысяч рублей. Ещё 28 процентов граждан надеются на дополнительный доход.

Как подчеркнули специалисты рекрутинговых агентств, оптимистичные настроения на рынке труда связаны в первую очередь с предложениями работодателей.

"По сравнению с 2021-м мы видим ускорение роста доходов осенью 2022-го на 6,4 процента против 6 процентов", — рассказала "Известиям" Мария Игнатова из hh.ru.

Кроме того, россияне назвали и зарплату "мечты". Так, в 2023 году согласно опросам она достигнет отметки 170-180 тысяч рублей. Как подчеркнула Игнатова, такую сумму реально зарабатывать специалистам в востребованных и узконаправленных сферах.

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