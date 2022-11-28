Al Mayadeen: настоящая битва за газ начнётся в 2023 году

В этом году государствам, входящим в Евросоюз, удалось заполнить газовые хранилища на 95,5 процентов до наступления зимы. Однако прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по-прежнему остаются в силе. И согласно этим прогнозам, самый большой вызов Европе будет брошен в 2023 году.

Именно в следующем году начнётся реальная схватка за газ, отмечает телеканал Al Mayadeen. В материале отмечается, что энергетический кризис в Европе начался ещё в 2021 году. По данным экспертов Всемирного экономического форума, в прошлом году почти семь процентов жителей стран Евросоюза не могли отапливать свои дома.

По данным Евростата, самой "энергетически бедной" страной стала Болгария, где почти каждый четвертый человек (23,7%) не мог отапливать свое жильё, цитирует статью ливанского телеканала агентство "Прайм". Вслед за ней были названы Литва (22,5%), Кипр (19,4%), а самый низкий показатель был зарегистрирован в Швейцарии (0,2%).

Ранее глава МЭА Фатих Бироль, представляя отчёт о балансе спроса и предложения в Европе в 2023/2024 годах, отмечал, что Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров природного газа в летний период. А это имеет решающее значение для заполнения хранилищ газа. И в результате они могут быть заполнены только на 65 процентов.

Если подача газа по трубопроводам из России будет полностью остановлена, что объём поставок в следующем году сократится ещё больше.

А кроме того, весьма вероятно, что будет расти конкуренция с Китаем за поставки газа. Сейчас её сдерживают антиковидные ограничения в КНР.

Сейчас в попытках заменить российский газ Евросоюз обращается к поставщикам сжиженного природного газа из США, Катара и других государств. Однако этих поставок, очевидно, недостаточно. Хорошо известно, что европейские компании пытаются найти дополнительных поставщиков, прежде всего в африканских странах — Алжире и даже Мозамбике.

Вопрос, однако, в том, смогут ли они заменить поставки энергоресурсов из России. И пока нет ответа на этот вопрос.

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