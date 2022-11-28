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Юрист Соловьёв: кредит, взятый на семейные нужды, можно разделить при разводе

Экономика

После развода нельзя разделить с бывшим партнёром кредит, взятый одним из супругов на фоне давления со стороны мошенников, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

Юрист Соловьёв: кредит, взятый на семейные нужды, можно разделить при разводе

В интервью RT он отметил, что в этом случае финансовые обязательства будут лежать на человеке, который оформил займ, доверившись аферистам.

Как пояснил эксперт, разделить кредит можно лишь в том случае, если он был взят по желанию обоих партнёров или направлен на удовлетворение семейных нужд. По словам юриста, эти факты необходимо доказать в суде.

"Если один из супругов стал жертвой преступников, это нельзя расценить как кредит на семейные нужды", — уточнил специалист.

Кроме того, он подчеркнул: если супруги вместе пострадали от действий мошенников, им придётся вдвоём нести ответственность за займы в банке.

Соловьёв также добавил, что невозможно разделить с экс-партнёром кредит, оформленный до регистрации брака.

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Автор: Юлия Миленина
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