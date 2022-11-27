Аналитик Савельев: россияне катастрофически "недоедают" рыбы из-за высоких цен

В России резко дорожает рыба из-за отсутствия контроля за ценами на розничном рынке, заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По словам эксперта, Росрыболовство устанавливает стоимость продукта для оптового рынка, а розничные продажи не контролируются и здесь бизнесмены ставят цену "кто во что горазд".

"Если вы обратили внимание, то стоимость лососёвых выросла в два раза. И вся другая рыба тоже дорожает, — пояснил Савельев в беседе с Общественной Службой Новостей. — Департамент регулирования продовольственного рынка. Он не работает в части рыбы. При этом никаких решений по регулированию цен не существует вообще! Возникает вопрос: зачем платить чиновникам, которые не исполняют своих обязанностей?"

Как подчеркнул аналитик, за последние четыре года потребление рыбы в России катастрофически сократилось. Минздрав рекомендует для здорового питания употреблять 22 килограмма продукта в год, тогда, как сейчас статистика показывает, что россияне "недоедают" примерно половину.