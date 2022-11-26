Baijiahao: умный манёвр России спас её богатства от США

Соединённые Штаты и их союзники не смогли добраться до огромных богатств России, считают авторы китайского издания Baijiahao.

После начала кризиса на Украине США и их союзники обрушили на Россию санкции, при помощи которых предполагалось обесценить рубль и нанести сокрушительный удар по экономике страны. Однако сделать этого не удалось, ни одна из обозначенных целей не была достигнута.

"Россия давно была готова к санкциям, начиная с 2014 года принимались меры, которые сегодня помогают противостоять ограничениям", — говорится в материале Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

В статье отмечается, что Россия поступила весьма умно: сначала избавилась от большей части американских государственных облигаций и вложила средства в куда менее рисковые активы. В том числе в золото, российский золотой запас стал одним из крупнейших в мире.

В итоге этот шаг оказался весьма предусмотрительным, поскольку США при всём желании не могут добраться до российского золота и конфисковать его. Россия, в отличие от многих государств, хранит запасы на собственной территории, а не в банках США и Великобритании.

При любом развитии ситуации золото будет обладать высокой стоимостью, отмечается в материале Baijiahao. И по российскому пути идёт Китай, который также занимается увеличением своих золотых резервов.