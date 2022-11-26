В Германии надеются на "милость" Катара в поставках газа

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о том, что переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа завершились провалом. В Берлине всё ещё рассчитывают, что Доха "смилуется" и не будет настаивать на своих условиях.

По словам канцлера, "германские компании ведут очень конкретные переговоры, о которых я не могу сказать больше того, что собирался".

Отвечая на вопрос, почему Германия не может заключить с Катаром долгосрочный контракт на поставки СПГ, как это сделал Китай, Шольц заявил, что "это не совсем так", сообщает ТАСС со ссылкой на интервью канцлера журналу Focus.

Ранее стало известно, что китайская компания Sinopec подписала соглашение с национальной компанией Катара QatarEnergy на поставку четырёх миллионов тонн СПГ в год в течение 27 лет. Годовая стоимость контракта составляет примерно 2,3 миллиарда долларов США, а общая стоимость за 27 лет — примерно 61 миллиард долларов США.

В мае Германия и Катар подписали совместную декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Однако в соглашениях о поставках сжиженного природного газа возникли проблемы.

Дело в том, что Катар настаивает на подписании долгосрочных контрактов — на срок не менее 20 лет. В Дохе считают, что это обеспечит стабильность развития отрасли в стране. В Берлине, однако, заключать долгосрочные контракты не хотят, поскольку полагают, что это может привести к зависимости от поставок газа из Катара.

Кроме того, Катар настаивает на том, что природный газ, поставляемый в Германию, не должен перенаправляться в другие страны Европы. То есть германские компании не смогут заработать на перепродаже природного газа, поставляемого из Катара.

Хотя, как сказал канцлер, достичь соглашения в Берлине всё же по-прежнему рассчитывают, поскольку именно из Катара можно получить значительные объёмы природного газа.