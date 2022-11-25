Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Американская валюта пошла на ослабление, на фоне чего заметно подорожало золото. Однако дальнейшие результаты торгов будут зависеть от политики Федеральной резервной системы США.

"По состоянию на 8.07 МСК цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,18 процента, до 1 758,25 доллара за тройскую унцию", — передаёт "Прайм".

Кроме того, почти на процент подорожали и декабрьские фьючерсы на серебро — до 21,462 доллара за унцию.

Однако несмотря на рост цен в долларовом соотношении, драгметаллы можно купить по выгодной цене в другой валюте, которая укрепляется в ходе торгов.