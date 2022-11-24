Минфин РФ: в будущем может быть установлен лимит на вывоз золота за границу

В Министерстве финансов России проинформировали о том, что правительство не планирует вводить ограничения на продажу и покупку золота, однако лимит может быть установлен в отношении вывоза его за границу.

"Ограничения в перспективе могут затронуть только вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объём будет превышать допустимый", — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минфине рассказали, что они нацелены дальнейшее развитие рынка и превращение драгоценных металлов в полноценный инструмент вложений.

Ранее российский экономист Михаил Хазин пояснил, что Пекин начал резко увеличил закупать у России золото, чтобы создать собственную валютную зону.