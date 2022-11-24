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Politico: Польша настаивает на снижении потолка цен на нефть из РФ вдвое

Экономика

Большая часть европейских стран согласились с установлением потолка цен на российскую нефть в пределах 65-70 долларов за баррель, за исключением Польши. Варшава настаивает на введении максимального порога на нефть из РФ в размере 30 долларов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сведения, предоставленные дипломатами.

Politico: Польша настаивает на снижении потолка цен на нефть из РФ вдвое

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", — сказано в статье, которая приводит слова четырёх дипломатов.

Ранее на уровне ЕС и G7 велось обсуждение введения потока цен на нефть из РФ в пределах 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии дали понять, что им такое предложение кажется чересчур щедрым, если речь идёт о РФ.

Чтобы лимит цен на нефть был утверждён, все страны-члены ЕС должны прийти к единому решению. Пока же представители Евросоюза не смогли договориться по этому вопросу.

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Автор: Светлана Нерадовская
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