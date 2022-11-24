Российский экономист Михаил Хазин пояснил, что Пекин начал резко увеличил закупать у России золото, чтобы создать собственную валютную зону.
По его словам, мировая финансовая система, построенная на превосходстве доллара над другими валютами, в ближайшие годы может рухнуть, а золото является надёжным экономическим средством.
"Почему Китай увеличил закупку золота? Потому что он будет сейчас строить собственную валютную зону. А для этого чем больше золота, тем лучше", — приводит слова эксперта "Экономика сегодня".
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что считает разумным часть сбережений держать в валюте.
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