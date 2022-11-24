Хазин: Китай увеличил закупку золота у РФ, чтобы построить свою валютную зону

Российский экономист Михаил Хазин пояснил, что Пекин начал резко увеличил закупать у России золото, чтобы создать собственную валютную зону.

По его словам, мировая финансовая система, построенная на превосходстве доллара над другими валютами, в ближайшие годы может рухнуть, а золото является надёжным экономическим средством.

"Почему Китай увеличил закупку золота? Потому что он будет сейчас строить собственную валютную зону. А для этого чем больше золота, тем лучше", — приводит слова эксперта "Экономика сегодня".

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что считает разумным часть сбережений держать в валюте.