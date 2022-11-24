Курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей

Впервые за неделю, с 16 ноября, курс евро превысил стоимость 63 рубля за единицу на Московской бирже .

Согласно информации, при этом рубль укрепляется в отношении доллара.

"Курс доллара расчётами "завтра" на 8.28 МСК снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро — растёт на 19 копеек, до 62,89 рубля, — передаёт "Прайм" данные Московской биржи. — Минутами ранее евро составлял свыше 63 рублей за единицу".

Юань демонстрирует стабильность и курс китайской валюты остаётся практически неизменным — 8,44 рубля.