Впервые за неделю, с 16 ноября, курс евро превысил стоимость 63 рубля за единицу на Московской бирже .
Согласно информации, при этом рубль укрепляется в отношении доллара.
"Курс доллара расчётами "завтра" на 8.28 МСК снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро — растёт на 19 копеек, до 62,89 рубля, — передаёт "Прайм" данные Московской биржи. — Минутами ранее евро составлял свыше 63 рублей за единицу".
Юань демонстрирует стабильность и курс китайской валюты остаётся практически неизменным — 8,44 рубля.
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