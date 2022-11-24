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Аналитик Васильев: часть сбережений лучше держать в валюте

Экономика

Разница между покупкой и продажей валюты приблизилась к биржевым показателям и именно сейчас стоит задумываться о покупке доллара и евро, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, ажиотаж на обмен валюты "устаканился" и сейчас курс стал более "справедливым".

По мнению Васильева, в 2023 году может начаться экономический спад, что повлияет на цены энергоносителей и повлечёт за собой сокращение притока валюты в Россию.

"В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68 и курс юаня к рублю — 9,4. Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте", — пояснил аналитик "Прайм".

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Автор: Екатерина Широкова
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