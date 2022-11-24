Разница между покупкой и продажей валюты приблизилась к биржевым показателям и именно сейчас стоит задумываться о покупке доллара и евро, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, ажиотаж на обмен валюты "устаканился" и сейчас курс стал более "справедливым".
По мнению Васильева, в 2023 году может начаться экономический спад, что повлияет на цены энергоносителей и повлечёт за собой сокращение притока валюты в Россию.
"В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68 и курс юаня к рублю — 9,4. Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте", — пояснил аналитик "Прайм".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.