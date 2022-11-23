Пока Германия качает права на особые условия по газовому партнёрству с Катаром, Китай качает катарский СПГ. На днях стало известно о крупном контракте Китая и Катара на поставки СПГ на 27 лет. Такой срок задал новый тренд в газовом партнёрстве.
Германия с амбициозным планом скорейшей декарбонизации страны в такой стандарт явно не вписывается. Да и "Зелёные" со своими капризами топят на корню майские надежды немцев получить катарский газ к 2024 году.
Германия далеко не приоритетный и жизненно важный заказчик для Катара. Контракт с китайцами это только подтверждает. Неловко должна себя чувствовать некогда первая экономика ЕС. Возможно, найдутся новые способы задобрить ближневосточного коллегу? Руки-то уже целовали. Ну или научиться преобразовывать в энергию гнев замерзающих бюргеров, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.