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Польша разорвала все связи с Россией и разрушила собственные планы

Экономика

В Варшаве надеялись стать газовым хабом Европы. Польша получает газ из нескольких источников, отказавшись от энергоресурсов из России. Вот только проблема в том, что без России стать этим самым хабом у Польши не получится.

Польша разорвала все связи с Россией и разрушила собственные планы

Ранее польские власти заявили о введении принудительного управления активами российской компании "Газпром". Речь об акциях "Газпрома" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas.

"Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48 процентов EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа", напоминает агентство "Прайм".

Ранее Польша отказалась от поставок российского газа. По контракту с "Газпромом" ежегодно эта страна получала примерно десять миллиардов кубометров газа. То есть примерно половину того, что ей необходимо. И даже чуть больше.

В начале октября началась прокачка природного газа по трубопроводу Baltic Pipe с норвежских месторождений. Максимальная мощность — примерно десять миллиардов кубометров в год, то есть примерно столько, сколько Польша получала из России.

Впрочем, на максимальные объёмы прокачки у Варшавы быстро выйти не получится, это технически сложно. К 2024 году польская компания PGNiG планирует увеличивать импорт из Норвегии до 7,7 млрд кубометров.

Примерно пять миллиардов кубометров газа Польша добывает самостоятельно. Некоторую часть получает виртуальным реверсом. При этом в Польше достаточно развита инфраструктура по приёму сжиженного природного газа. Но общий объём — примерно пять миллиардов кубометров.

То есть у Польши хватает газа для обеспечения своих потребностей. Но не более того. Перепродавать газ своим соседям, той же Германии, поляки не в состоянии. Вернее, небольшие объёмы, может быть, и получится — но погоды они не сделают.

Планы стать газовым хабом можно было бы реализовать, если бы Варшава была настроена на прагматичное сотрудничество с Москвой. Но говорить об этом даже теоретически несерьёзно. Такого настроя не было уже много лет. И вряд ли здесь можно ожидать каких-то изменений.

Собственно, и России такой вариант совершенно неинтересен. Тем более, что есть проект по созданию газового хаба в Турции, которая выражает заинтересованность в его реализации.

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Автор: Антон Куликов
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