Экономист Разуваев: на ёлочных игрушках можно заработать до миллиона рублей

Советские ёлочные игрушки пользуются особым спросом среди любителей антиквариата. Об этом заявил экономист Александр Разуваев. Он отметил, что в социальных сетях появилось много тематических сообществ, где можно продать или приобрести новогодние украшения. Стоимость игрушек зависит от их внешнего вида и уникальности, заявил Разуваев.

"Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций "Чиполлино" и "Сказки Пушкина" производства конца 1950-х годов. Цена на набор стеклянных игрушек "Чиполлино" под прошлый новый год поднималась до 1 млн рублей", — указал экономист.

Наибольшей ценностью обладают игрушки с ручной росписью. Особенно следует обратить внимание на товары из "сказочного новогоднего набора", отметил Разуваев.

"Трещины снижают стоимость игрушки до 90%. Потёртая краска удешевляет украшение на 30%, а очень сильно осыпавшаяся — до 70% стоимости", — объяснил экономист в беседе с ФАН.