Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подоляка: аварийная остановка Южно-Украинской АЭС — серьёзный сигнал для Киева
Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил о достаточности ракет у войск ВС РФ
Прилепин уверен, что в РФ хлынут завербованные ЦРУ россияне: Агенты на зарплате
Дандыкин: ВС РФ отменили "зимние каникулы" в спецоперации для ВС Украины
Продюсер Лавров заявил о ненависти Аллы Пугачёвой к Борису Гребенщикову
В Киеве, Одессе Харькове и Николаеве нет электричества, встало метро
Во Владивостоке на Новый год не будет салюта и массовых гуляний
Юрист Ярмуш: к выборам нельзя допускать граждан, настроенных против России
ВС РФ пресекли атаку украинских военных на краснолиманском направлении

СберАналитика намерена помочь девелоперам адаптироваться к новым условиям

Экономика

С помощью моделей машинного обучения СберАналитика развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торговых центров. Об этом на собственной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

СберАналитика намерена помочь девелоперам адаптироваться к новым условиям

"Нам важно поддержать наших корпоративных клиентов и предоставить им эффективный инструмент для реорганизации и стабилизации бизнеса, — отметил Анатолий Попов. — Мы рассчитываем, что продукт поможет девелоперам и другим участникам рынка по всей России развивать торговые площади, руководствуясь объективными данными. "Аналитика торговых центров" поможет предотвратить переток клиентов в другие торговые центры, вовремя удовлетворить меняющиеся запросы аудитории, и, в конечном итоге, увеличить продажи".

"Аналитика торговых центров" — это интерактивная информационная панель с комплексным исследованием ТЦ и его аудитории на основе больших данных. Как полагают разработчики, решение поможет оптимизировать арендную стратегию, привлечь и удержать покупателей и тем самым увеличить доходность арендатора и арендодателя. Сервис может быть полезен для исследования аудитории ТЦ и ее потребностей, выявления конкурентов, планирования выручки и подбора арендаторов. Технологии искусственного интеллекта ежедневно анализируют массив обезличенных данных о покупательской активности более 106 млн частных клиентов Сбера в более чем 10 млн торговых точках по всей стране.

Исследование базируется на обезличенных фактических данных о тратах посетителей ТЦ и жителей зоны его охвата. Разработанные модели машинного обучения определяют координаты расположения торговых точек и их принадлежность к объектам недвижимости, в результате чего определяется более 97% терминалов всех банков в ТЦ. Собранная информация гарантирует достоверность, разностороннюю оценку и объективность, показывает полную структуру трат посетителей, определяя их потребности и предпочтения.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит 23-24 ноября. Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе

Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.

Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе
Опубликовано новое видео расстрела военными ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Опубликовано новое видео расстрела военными ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Авиабомбы ОДАБ-500 ВКС РФ разгромили формирования ВСУ под Спорным
В Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200"
"Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине Ольга Лебедева Знак зодиака 23 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера
Генерал Решетников: ВСУ могут попытаться прорваться в Белгородскую область
Ходаковский заявил, что России выгодно затягивание спецоперации на Украине
Ходаковский заявил, что России выгодно затягивание спецоперации на Украине
Последние материалы
В Киеве, Одессе Харькове и Николаеве нет электричества, встало метро
В закрытой Ньюгейтской тюрьме водится призрак зловещего Чёрного пса
Во Владивостоке на Новый год не будет салюта и массовых гуляний
СберАналитика намерена помочь девелоперам адаптироваться к новым условиям
Юрист Ярмуш: к выборам нельзя допускать граждан, настроенных против России
Европе хватит газа, если Россия не откажется помогать
ВС РФ пресекли атаку украинских военных на краснолиманском направлении
Зеленский о признании РФ страной-споносором терроризма: Россию нужно изолировать
Рожин заявил, что ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область
Вторая партия российских ракет летит в сторону Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников