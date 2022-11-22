Аналитик Демидов: цена на газ в следующем году может дойти до $5 тыс.

Цена на газ в следующем году будет выше рекомендованной максимальной стоимости месячного фьючерса. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя Pravda.Ru рекомендацию еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон по установке максимальной стоимости месячного фьючерса на газ.

По словам Демидова, 275 евро за МВт·ч. это примерно 2700 долларов за тысячу кубометров.

"Я напомню, что "Газпром" продавал в прошлом году за 200 долларов тысячу кубометров и, в принципе, всё было хорошо", — сказал Демидов.

Аналитик предполагает, что Симсон назвала цифру, которую они могут ещё платить. Выше этого основное производство и отопление основной инфраструктуры просто остановится, говорит Демидов.

"Я подозреваю, что-либо в этом году, либо в следующем цена может превысить 2700 долларов. Я думаю, что она может в следующем году дойти, если ничего не изменится, до 5000", — заявил Демидов.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. По её словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно.