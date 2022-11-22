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Аналитик Демидов: цена на газ в следующем году может дойти до $5 тыс.

Экономика

Цена на газ в следующем году будет выше рекомендованной максимальной стоимости месячного фьючерса. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя Pravda.Ru рекомендацию еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон по установке максимальной стоимости месячного фьючерса на газ.

Аналитик Демидов: цена на газ в следующем году может дойти до тыс.

По словам Демидова, 275 евро за МВт·ч. это примерно 2700 долларов за тысячу кубометров.

"Я напомню, что "Газпром" продавал в прошлом году за 200 долларов тысячу кубометров и, в принципе, всё было хорошо", — сказал Демидов.

Аналитик предполагает, что Симсон назвала цифру, которую они могут ещё платить. Выше этого основное производство и отопление основной инфраструктуры просто остановится, говорит Демидов.

"Я подозреваю, что-либо в этом году, либо в следующем цена может превысить 2700 долларов. Я думаю, что она может в следующем году дойти, если ничего не изменится, до 5000", — заявил Демидов.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. По её словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно.

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Автор: Юлиана Смирнова
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