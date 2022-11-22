Эксперт: Европа своей жадностью обрушила рынок СПГ Азии

"Газпром" обвинил Европу в дестабилизации азиатского рынка СПГ.

Текущую ситуацию в этой отрасли объяснил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, Россия в этой ситуации не страдает. По предварительным данным, экспорт российского СПГ заметно растёт, по итогам годам возможен прирост на 8-9 процентов к прошлогоднему уровню. Заводы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" работают на проектную мощность. Поэтому с точки зрения российского экспорта — Россия точно не страдает.

"Более того, цены по поставкам так же выросли. Поэтому Россию сложно считать жертвой. У нас есть проблемы существенные, связанные с технологическими санкциями, то есть со строительством новых проектов, в частности со строительством заводов "Арктик СПГ 2" и Балтийский СПГ. Но это отдельная история", — отметил аналитик.

Он отметил, что Европа в этом году предъявила неожиданно высокий спрос на СПГ, который не был заложен в планы поставщиков, в том числе долгосрочные инвестиционные планы. И, соответственно, на рынке просто не было столько свободного СПГ, чтобы поставить в Европу. И этот СПГ практически европейцы переманивали и переманили из Азии от азиатских потребителей, предлагая более высокие цены.

Все эти новые потребители очень чувствительны к уровню цен. Те цены, которые в этом году из-за Европы установились на мировом рынке СПГ, запредельны для многих потребителей, поэтому они вынуждены отказываться от покупок, просто не в состоянии перебить ценовые заявки европейских компаний.

И в итоге они остаются без СПГ, то есть в Южной и Юго-Восточной Азии сейчас наблюдается дефицит, а в отдельных странах острый дефицит СПГ. Страдают, прежде всего, электроэнергетика и промышленное производство. И отсюда высокие цены, дефицит — всё приводит к снижению темпов экономического роста.

"Но на самом деле не только бедные страны, но даже и относительно преуспевающие, вроде Китая тоже резко снизили потребление СПГ в этом году, просто не в состоянии конкурировать с Европой. Действительно, страны ЕС, прежде всего, можно обвинить в создании дефицита СПГ на мировом рынке, причём не только в этом году, но и в ближайшие два года тоже", — подытожил Белогорьев.