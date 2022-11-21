В приморском центре "Мой бизнес" пообещали самозанятым помочь с созданием сайта

В Приморском крае увеличилось количество самозанятых граждан до 53 тысяч человек. Глава местного центра поддержи предпринимательства "Мой бизнес" Виктория Петрова рассказала, какую помощь россияне могут бесплатно получить от этой организации.

Как заявила эксперт в беседе с zr.media, в центре самозанятым расскажут о выплате налогов, законах и рекламе. По словам руководителя организации, специалисты способны помочь предпринимателям с созданием сайта и оформлением сообществ в соцсетях.

"У нас есть услуга по выводу самозанятых на маркетплейсы", — добавила Петрова.