Минтруда: самозанятые в России смогут сами устанавливать размер больничного

В Министерстве труда сообщили, что граждане России, которые оформлены как самозанятые, смогут самостоятельно устанавливать размер выплаты по временной нетрудоспособности. Он может быть в два, а то и в три раза больше, чем минимальный размер оплаты труда, но для этого необходимо внести 3,84 процента от суммы застрахованного заработка

"В трудовой стаж, от которого зависят больничные выплаты, будет включён весь период работы", — говорится в поправках к федеральному закону о соцстраховании.

Отмечается, что, если данная система станет популярной, предусмотрены новые варианты тарифов.

Ранее сообщалось, что затраты россиян на на оплату ЖКУ существенно увеличатся, поскольку при годовой инфляции в 12-13% индексация запланирована только на 11,6%. Расходы на погашение обязательных платежей и "коммуналку" никто не отменял.