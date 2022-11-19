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Анкара готова к поставкам туркменского газа в Европу

Экономика

Анкара готова к поставкам транзитом туркменского газа в Европу, сообщил глава парламента Турции Мустава Шентоп в ходе визита в Ашхабад.

Он отметил, что Турция и Туркменистан готовы развивать более тесные экономически-торговые связи.

"Акцентировав внимание на наличии широких перспектив для наращивания контактов в торгово-экономической сфере, гость сообщил, что Турция готова поставлять транзитом туркменский природный газ в Европу", — сообщили туркменские СМИ.

Речь идёт о поставках по Южному газовому коридору. Нюансы "сделки" представители стран не сообщили.

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Автор: Екатерина Широкова
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