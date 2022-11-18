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Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз

Экономика

Отчёт властей Соединённых Штатов, в котором были приведены данные о торговле с Россией, явно не понравился странам Европейского сообщества, полагает китайское издание Baijiahao.

Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз

Именно под давлением США Евросоюз ввёл ограничительные меры против России. В том числе и отказавшись от российских энергоресурсов. В итоге Европа столкнулась с энергетическим кризисом, а США не постеснялись зарабатывать на поставках сжиженного природного газа в Евросоюз.

Но заставив своих европейских союзников отказаться от выгодных отношений с Россией, сами США по-прежнему ведут с ней дела, отмечает китайское издание (перевод "ПолитРоссия").

Согласно отчёту, опубликованному американским Бюро переписи населения, общий объём экспорта США в Россию в сентябре составил 90,4 миллиона долларов. Из России в Соединённые Штаты было поставлено российских товаров на сумму в 332,1 миллиона долларов. Хотя суммы стали меньше, чем до украинского кризиса, они всё равно довольно значительны.

"Неизвестно, что почувствовали европейцы после прочтения доклада США. Обиду? Гнев? Вполне вероятно", — отмечается в материале Baijiahao.

По мнению авторов китайского издания, вполне вероятно, что в Евросоюзе поняли — Штаты его одурачили. Сами США торговлю с Россией не прекращают. Но тем не менее, Европа всё равно продолжает плясать под дудку США.

"Можно только сказать, что в своем бедственном положении страны Евросоюза виноваты сами и поэтому совершенно не заслуживают сочувствия", — говорится в материале Baijiahao.

Напомним, что в Евросоюзе за текущий год приняли восемь пакетов антироссийских санкций. В числе прочего, ЕС резко сократил импорт энергоресурсов из России. В Вашингтоне по этому поводу выражают надежду, что этот импорт более не будет возобновлён.

В начале декабря вступит в силу эмбарго ЕС на импорт нефти из России морским путём. Поставки нефти по трубопроводам будут сохранены.

К этому же времени США и их союзники по G7 рассчитывают ввести "потолок" цен на российскую нефть. Впрочем, многие эксперты на Западе сомневаются, что эта затея окажется успешной.

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Автор: Антон Куликов
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