Евросоюз заморозил российских активов на сумму 68 миллиардов евро

Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро. Об этом сообщает американское издание Politico ссылаясь на внутренний документ Европейской комиссии.

По информации издания, самое большое количество замороженных активов находятся в Бельгии, порядка 50 миллиардов евро и Люксембурге (5,5 млрд). В этих двух государствах, а также в ФРГ, Ирландии, Италии, Австрии и Франции находятся более 90 процентов заблокированных активов.

Около 33,8 млрд евро могут приходиться на национальные резервы России, однако точная цифра на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что Германия взяла под доверительное управление "дочку" "Роснефти". Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что это является национализацией.