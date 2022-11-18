Инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7 процента. Таким образом показатель побил антирекорд 2014 года.
Инфляционный показатель увеличился на 0,7 процента с сентября, передаёт статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Кроме того, согласно информации, базовые цены на продукты и товары первой необходимости влетели сразу на 0,6 процента, что на 0,3 процента больше, чем месяцем ранее.
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