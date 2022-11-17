Новосёлов об изъятии иностранного средств: Подождать до полного импортозамещения

Публицист Иван Новосёлов объяснил, выгодно ли России изымать капиталы иностранных партнёров в ответ на заморозку российских активов за рубежом.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил Западу, что в России имеется 300 млрд иностранного капитала, принадлежащих частному бизнесу. Он не исключил возможность изъятия этих средств, если враги РФ покусятся на российские резервы.

Новосёлов призвал различать друзей и врагов. Он посоветовал не лишать активов те иностранные компании, которые хотят продолжать работать на российской рынке, несмотря на санкционное давление.

"Вероятно, такие компании — из недружественных стран, но их работа существенно смягчает переходный период российской экономики. Благодаря им хотя бы часть импортных товаров поступают и будут поступать в Россию вплоть до завершения программ по импортозамещению", — выразил свою точку зрения публицист для Телеканала "360".

Он отметил, что лишать средств можно только "жадных спекулянтов", однако их доля в общем иностранном капитале ничтожна.