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Новосёлов об изъятии иностранного средств: Подождать до полного импортозамещения

Экономика

Публицист Иван Новосёлов объяснил, выгодно ли России изымать капиталы иностранных партнёров в ответ на заморозку российских активов за рубежом.

Новосёлов об изъятии иностранного средств: Подождать до полного импортозамещения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил Западу, что в России имеется 300 млрд иностранного капитала, принадлежащих частному бизнесу. Он не исключил возможность изъятия этих средств, если враги РФ покусятся на российские резервы.

Новосёлов призвал различать друзей и врагов. Он посоветовал не лишать активов те иностранные компании, которые хотят продолжать работать на российской рынке, несмотря на санкционное давление.

"Вероятно, такие компании — из недружественных стран, но их работа существенно смягчает переходный период российской экономики. Благодаря им хотя бы часть импортных товаров поступают и будут поступать в Россию вплоть до завершения программ по импортозамещению", — выразил свою точку зрения публицист для Телеканала "360".

Он отметил, что лишать средств можно только "жадных спекулянтов", однако их доля в общем иностранном капитале ничтожна.

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Автор: Елена Былкина
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