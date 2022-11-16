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Bloomberg: "зелёная" энергия не поможет ЕС пережить следующие холодные зимы

Экономика

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что "зелёная" энергия не поможет ЕС пережить следующие холодные зимы.

Бланс уверен, что текущую зиму граждане ЕС смогут пережить. Однако на энергорынке недостаточно СПГ, а возобновляемые, так называемые "зелёные" источники энергии (ВИЭ) ещё не сильно развиты.

Вместо ВИЭ Европа может "откатиться назад" и начать использовать уголь. Однако это будет вредить экологии и в краткосрочной перспективе будет наблюдаться рост вредных выбросов. По мнению автора Bloomberg, отказ от энергоносителей из РФ возможно подтолкнёт ЕС к росту финансирования ВИЭ. Отмечается, что использование возобновляемых источников уже позволило ЕС сэкономить более $11 миллиардов, что делает эту отрасль более перспективной.

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Автор: Юлиана Смирнова
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