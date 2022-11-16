Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что "зелёная" энергия не поможет ЕС пережить следующие холодные зимы.
Бланс уверен, что текущую зиму граждане ЕС смогут пережить. Однако на энергорынке недостаточно СПГ, а возобновляемые, так называемые "зелёные" источники энергии (ВИЭ) ещё не сильно развиты.
Вместо ВИЭ Европа может "откатиться назад" и начать использовать уголь. Однако это будет вредить экологии и в краткосрочной перспективе будет наблюдаться рост вредных выбросов. По мнению автора Bloomberg, отказ от энергоносителей из РФ возможно подтолкнёт ЕС к росту финансирования ВИЭ. Отмечается, что использование возобновляемых источников уже позволило ЕС сэкономить более $11 миллиардов, что делает эту отрасль более перспективной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.