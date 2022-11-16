Reuters: евро негативно отреагировал на сообщения об инциденте в Польше

Из-за падения двух ракет на территории Польши и гибели двух человек, рынок торгов "ушёл" в волатильность. Евро резко упал на фоне доллара из-за опасений инвесторов обострения конфликта на Украине, сообщают финансовые аналитики.

"Евро упал на 0,05 процента до 1,0345 доллара, а фунт стерлингов упал на 0,21 процента до 1,18435 доллара. Доллар прибавил 0,12 процента до 139,47 иены и вырос на 0,19 процента до 7,0544 юаня на офшорных торгах", — передаёт Reuters.

Кроме того, в "стрессовом" состоянии находится и рынок акций в Азии. Показатели финансовых индексов упали.

"Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 0,6 процента", — резюмировали аналитики.