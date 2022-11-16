До конца года курс рубля ждут "качели" из-за цен на нефть и решения Центробанка по денежно-кредитной политике, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам Антонова, ситуация такова, что курс национальной валюты может как рухнуть, так и существенно укрепиться до конца 2022 года.
"Поскольку импорт восстанавливается медленно, то дисбаланс между спросом и предложением сохранится до конца года. Динамика цен на нефть оказывает ограниченное влияния на рубль, при этом высокие цены генерируют валютную выручку у экспортёров", — рассказал аналитик "Прайму".
Антонов уточнил, что нужно быть готовыми как к показателю от 55 до 70 рублей за доллар.
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