Адамидов о снятии санкций с гражданской авиации РФ: США уже пошли на уступки

Экономист Дмитрий Адамидов уверен, что США неизбежно снимут часть санкций с гражданской авиации России, так как компания Boeing заинтересована в поставках российского титана.

В начале июня 2022 года сообщалось, что компания Boeing, лишённая российского титана, остановила производство.

США уже пошли на уступки по гражданской авиации в июне 2022 года, когда дали добро на поставки и реэкспорт товаров, технологий и услуг, которые необходимы для обеспечения безопасности гражданских самолётов. Послабления действуют только в том случае, если воздушные суда зарегистрированы за пределами РФ.

"Гражданская авиация является максимально глобализованной отраслью, и здесь ни одна из стран не может быть в изоляции. Я ещё летом предполагал, что процесс пойдёт в сторону послабления санкций", — цитирует слова Адамидова "Экономика сегодня".