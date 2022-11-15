Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.
Об сообщила пресс-служба российской компании "Транснефть".
Позже пришло сообщение, что премьер Венгрии Виктор Орбан созывает совет безопасности из-за остановки Киевом прокачки нефти.
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил пресс-секретарь Орбана.
Ранее сообщалось, что "Газпрому" вернулись дивиденды на 7,2 процентов акций — это 80 млрд рублей.
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