Что сулят США за продление зерновой сделки и стоит ли России соглашаться

Вашингтон рассматривает возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием России.

При этом власти США не готовы пойти на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщает британское издание Financial Times.

Напомним, договорённости по зерновой сделке, которая предусматривает экспорт продовольствия с Украины, были заключены 22 июля на 120 дней. То есть сделка действует до 19 ноября. И продлевается автоматически, если ни одна из сторон, её заключивших — а это Россия, Турция, ООН и Украина — не выступит против.

По большому счёту, продление сделки зависит от России. В частности, западные страны также готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, цитирует ТАСС статью британского издания. Платежи за поставки по этому трубопроводу могут принести России порядка 2,4 миллиардов долларов в год.

Напомним, в Москве недовольны тем, как выполняется часть сделки, которая касается снятия ограничений на поставки продовольствия и удобрений из России. И судя по тому, о чём говорится в статье британского издания, оснований для такого недовольства предостаточно.

Ранее во вторник появились сообщения, что Россия якобы готова пойти на продление зерновой сделки. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что "19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате будет принято решение".

"Российская Федерация — надёжный поставщик, поэтому мы за то, чтобы не было никаких ограничений", — сказала она. И добавила, что Россия "категорически не поддерживает" никакие санкции на агропродовольственном рынке.