Великобритания накажет нефтетрейдеров за мошенничество с нефтью из РФ

С 5 декабря Великобритания намеревается запретить доступ к страхованию, доставке и прочим услугам, связанным с транспортировкой российской нефти и топлива. Однако трейдеры по-прежнему смогут получить доступ к транспортировке российской нефти при условии, что они согласятся платить ограниченную цену за грузы.

Власти Королевства опасаются, что у трейдеров может возникнуть соблазн солгать о том, сколько они заплатили за нефть, и это позволит им получить доставку и страховку стран G7, несмотря на несоблюдение ограничений.

"Тем, кто будет пойман на лжи, грозят штрафы в размере до миллиона фунтов стерлингов ($1,18 млн) за нарушение этой меры. Другие меры предполагают обнародование информации о тех, кто мошенничает, и передачу информации прокурорам по уголовным делам", — пишет Telegram-канал "Газ-Батюшка".

Похоже, что трейдинговым компаниям будет дешевле отказаться от перевозок совсем.