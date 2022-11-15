РБК: РФ сильно зависима от Китая с точки зрения импорта

Институт при Банке Финляндии сообщает, что РФ стала самой зависимой страной от Китая с точки зрения импорта.

Экономист, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен заявил, что до СВО на Украине КНР обеспечивала около четверти российского товарного импорта. Сейчас, по его словам, эта доля "гораздо выше одной трети". Выступая на конференции The Russia Conference 2022 в Осло Корхонен предположил, что зависимость экономики РФ от Китая будет только нарастать.

"Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи", — передаёт слова экономиста РБК.

С ним согласна адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль. Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Арне Мельхиор заявил, что промышленный потенциал КНР сильно вырос за последние годы. Китайская промышленность, по его мнению, будет и дальше стремительно развиваться.

Однако, по словам Корхонена, импорта из Китая недостаточно, чтобы восполнить в РФ дефицит западных продуктов. По его мнению, Пекин сможет заменить те товары, которые раньше Москва закупала у Запада. Но для этого потребуется время. Он также отметил, что Китай пока не может производить микрочипы уровня Тайваня или Южной Кореи.

Корхонен уверен, что за импорт товара Россия предлагает Китаю низкие цены на нефть. По его словам, Пекин закупает российскую сырую нефть на 16-17% дешевле, чем в других странах. Он отмечает, что до 2022 года таких скидок не было.