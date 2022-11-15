Турецкий подрядчик задолжал работникам "Восточного выезда" в Уфе 59,6 млн рублей

Гострудинспекция Башкирии сообщила, что долг турецкой корпорации, генерального подрядчика "Восточного выезда" в Уфе перед сотрудниками за октябрь этого года составил 59,6 миллионов рублей.

Ситуацию со стройкой прокомментировал глава региона Радий Хабиров. Как подчеркнул губернатор, работа на этом объекте является "общереспубликанской задачей".

"Восточный выезд" строят с 1990 года, проект "съел" много денег только для консервации", — отметил чиновник, слова которого приводит mkset.ru.