Французский банк LCL прекратил обслуживать карты UnionPay от "Газпромбанка"

Сотрудница одного из отделений французского банка LCL проинформировала, что учреждение уже свыше семи дней не принимает не принимает карты китайской платёжной системы UnionPay.

По её словам, это может быть связано с тем, что их выпустил "Газпромбанк".

"Скорее всего, дело в том, что карта принадлежит российскому банку. Банкоматы не принимают её, вероятно, из-за ограничений, введённых против РФ", — приводит слова сотрудницы банка РИА Новости.

По информации издания пресс-служба банковского учреждения комментировать ситуацию отказалась.

Ранее несколько российских банков объявили о планах начать выпуск карт с использованием системы китайского оператора карт UnionPay. Это решение было принято после того, как Mastercard и Visa пообещали прекратить операции в России и отключить все банки страны от своих платёжных систем.