Сотрудница одного из отделений французского банка LCL проинформировала, что учреждение уже свыше семи дней не принимает не принимает карты китайской платёжной системы UnionPay.
По её словам, это может быть связано с тем, что их выпустил "Газпромбанк".
"Скорее всего, дело в том, что карта принадлежит российскому банку. Банкоматы не принимают её, вероятно, из-за ограничений, введённых против РФ", — приводит слова сотрудницы банка РИА Новости.
По информации издания пресс-служба банковского учреждения комментировать ситуацию отказалась.
Ранее несколько российских банков объявили о планах начать выпуск карт с использованием системы китайского оператора карт UnionPay. Это решение было принято после того, как Mastercard и Visa пообещали прекратить операции в России и отключить все банки страны от своих платёжных систем.
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