Польша требует распространить санкции на нефтепровод "Дружба" из-за штрафа

Польские власти пообещали отказаться от российских ресурсов, которые поступают в республику через нефтепровод "Дружба". Об этом написали в EADaily.

Представители Варшавы надеются, что этот объект станет предметом будущих антироссийских санкций со стороны Европейского союза.

"Если Польша сама перестанет использовать такую нефть, мы будем должны платить российской стороне компенсации", — объяснил руководитель внешнеполитического ведомства республики Збигнев Рау.

Ранее на нефтепроводе "Дружба" произошла авария. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий усмотрел в происшествии деятельность Москвы.