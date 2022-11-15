Польские власти пообещали отказаться от российских ресурсов, которые поступают в республику через нефтепровод "Дружба". Об этом написали в EADaily.
Представители Варшавы надеются, что этот объект станет предметом будущих антироссийских санкций со стороны Европейского союза.
"Если Польша сама перестанет использовать такую нефть, мы будем должны платить российской стороне компенсации", — объяснил руководитель внешнеполитического ведомства республики Збигнев Рау.
Ранее на нефтепроводе "Дружба" произошла авария. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий усмотрел в происшествии деятельность Москвы.
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