Набиуллина: комиссии банков за операции очень высокие, надо решать вопрос

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что комиссии банков за операции очень высокие, надо их снижать.

"Действительно то, что называется транзакционными издержками, а по сути дела, затраты на проведение сделок достаточно высокие. Эквайринговые комиссии тоже высокие. Тему снижения транзакционных издержек надо решать", — сказала глава Центробанка, выступая в Госдуме.

Но судя по всему, ждать быстрых решений в этой сфере не приходится. По словам Эльвиры Набиуллиной, одним из решений по снижению транзакционных издержек в будущем может стать использование цифрового рубля.

При этом, по её словам, на ценах для конечных потребителей регулирование эквайринговых комиссий никак не сказывается. Просто идёт перераспределение прибыли между банками и торговыми компаниями, цитирует главу ЦБ РФ "Интерфакс".

В Центробанке считают, что решить проблему высоких эквайринговых комиссий поможет развитие конкуренции. И одним из элементов этой конкуренции является Система быстрых платежей, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

По её словам, количество торгово-сервисных предприятий в СБП с начала года выросло втрое, до 500 тысяч компаний. Количество операций в СБП с начала года увеличилось в 18 раз, сумма платежей — в 8,5 раза, добавила глава ЦБ.

"Нам нужно более активно продвигать эту систему для того, чтобы она стала удобной, чтобы был соответствующий клиентский путь, чтобы она активно использовалась, потому что она дешевле", — заявила Набиуллина.

Напомним, эквайринговая комиссия — это процент, который кредитная организация берёт с коммерческого предприятия за предоставление возможности безналичного расчёта с покупателями товаров и услуг. Условия в банках могут быть разными, хотя в пределах одного государства едва ли они будут различаться радикально.

И по сути, оплата этого процента заложена в цену товара или услуги, которые приобретают покупатели.

Что же касается комиссий за банковские операции, то с ними сталкивался практически каждый, кто пользовался услугами кредитных организаций.