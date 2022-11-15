Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что комиссии банков за операции очень высокие, надо их снижать.
"Действительно то, что называется транзакционными издержками, а по сути дела, затраты на проведение сделок достаточно высокие. Эквайринговые комиссии тоже высокие. Тему снижения транзакционных издержек надо решать", — сказала глава Центробанка, выступая в Госдуме.
Но судя по всему, ждать быстрых решений в этой сфере не приходится. По словам Эльвиры Набиуллиной, одним из решений по снижению транзакционных издержек в будущем может стать использование цифрового рубля.
При этом, по её словам, на ценах для конечных потребителей регулирование эквайринговых комиссий никак не сказывается. Просто идёт перераспределение прибыли между банками и торговыми компаниями, цитирует главу ЦБ РФ "Интерфакс".
В Центробанке считают, что решить проблему высоких эквайринговых комиссий поможет развитие конкуренции. И одним из элементов этой конкуренции является Система быстрых платежей, подчеркнула Эльвира Набиуллина.
По её словам, количество торгово-сервисных предприятий в СБП с начала года выросло втрое, до 500 тысяч компаний. Количество операций в СБП с начала года увеличилось в 18 раз, сумма платежей — в 8,5 раза, добавила глава ЦБ.
"Нам нужно более активно продвигать эту систему для того, чтобы она стала удобной, чтобы был соответствующий клиентский путь, чтобы она активно использовалась, потому что она дешевле", — заявила Набиуллина.
Напомним, эквайринговая комиссия — это процент, который кредитная организация берёт с коммерческого предприятия за предоставление возможности безналичного расчёта с покупателями товаров и услуг. Условия в банках могут быть разными, хотя в пределах одного государства едва ли они будут различаться радикально.
И по сути, оплата этого процента заложена в цену товара или услуги, которые приобретают покупатели.
Что же касается комиссий за банковские операции, то с ними сталкивался практически каждый, кто пользовался услугами кредитных организаций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский прибыл в Херсон.