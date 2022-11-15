Основатель Amazon Безос предрёк миру рецессию: готовьтесь к худшему

Основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что на мир надвигается рецессия. По мнению миллиардера, человечеству стоит начинать копить наличные деньги.

Бизнесмен подчеркнул, что спад экономики отразится почти на всех странах мира, но уточнил, что на США придётся "сильный удар".

"Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах экономики, — заявил Безос в эфире CNN. — Учитывайте столько рисков, сколько сможете. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему".

По мнению миллиардера, потребителям стоит отложить крупные покупки, сократить свои расходы, а предпринимателям присмотреться к безопасным сферам инвестирования.