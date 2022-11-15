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Зубец: лишение экономики РФ статуса рыночной ничего не изменит

Экономика

Решение американского Минторга о лишении экономики РФ статуса рыночной не изменит реальное положение дел, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Зубец: лишение экономики РФ статуса рыночной ничего не изменит

Эксперт подчеркнул, что такое решение — политический шаг, а не экономический. Вашингтон надеялся "подорвать" отношения свободного рынка с Москвой, лишив российскую экономику статуса, а после "демпинговать" цены. Но как уточнил Зубец, никаких торгово-партнёрских взаимодействий у РФ со Штатами почти не осталось.

"Решение направлено на дополнительное давление на Россию, то есть, как надавить, они больше не понимают, вот и говорят какую-то совершенную ерунду про то, что у нас не рыночная экономика. Никакого серьёзного влияния на российскую экономику это не произведёт", — пояснил эксперт "Украине.ру".

Зубец подчеркнул, что теперь, вероятно, торговые отношения с США сойдут на нет, но российская сторона от этого ничего не теряет.

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Автор: Екатерина Широкова
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