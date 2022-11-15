Для исполнения антироссийских санкций японская компания Dentsu решила продать свои активы в РФ местным партнёрам, сообщили в фирме.
Японский рекламно-коммуникационный холдинг может потерять в сделке более $264 миллионов.
"На сегодняшнем заседании совета директоров, посвящённом продаже российского бизнеса группы, было объявлено о продаже российского совместного предприятия местным партнёрам", — сообщили в Dentsu.
Как подчеркнули в компании, сделка пройдёт по всем требованиям санкционной политики. После продажи активов все экс-партнёры Dentsu в России смогут вести бизнес независимо от головного офиса в Токио.
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