Японская компания Dentsu продаст активы партнёрам РФ: миллионные потери

Для исполнения антироссийских санкций японская компания Dentsu решила продать свои активы в РФ местным партнёрам, сообщили в фирме.

Японский рекламно-коммуникационный холдинг может потерять в сделке более $264 миллионов.

"На сегодняшнем заседании совета директоров, посвящённом продаже российского бизнеса группы, было объявлено о продаже российского совместного предприятия местным партнёрам", — сообщили в Dentsu.

Как подчеркнули в компании, сделка пройдёт по всем требованиям санкционной политики. После продажи активов все экс-партнёры Dentsu в России смогут вести бизнес независимо от головного офиса в Токио.