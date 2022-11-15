Центробанк заявил о замедлении инфляции в России

По итогам октября показатель годовой инфляции замедлился до 12,63 процента, сообщили в Центробанке.

По данным регулятора, благодаря курсу денежно-кредитной политики в 2023 году инфляционный показатель упадёт практически до 5-7 процентов.

Крайне благоприятные перспективы дал Центробанк и на 2024 год. Финансовое ведомство прогнозирует замедление до 4 процентов.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление финансовых экспертов о том, что курс национальной валюты России вернётся в привычный диапазон. Так, рубль балансировал в рамках от 70-80 единиц за доллар, но укрепился на психологической отметке в 60 рублей.