Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Politico: в США готовят условия для мирных переговоров Москвы и Киева
Арестович о позиции ВС РФ: До Крыма — голая степь, а HIMARS достаёт до Армянска
Харатьян о сложной жизни дочери в Швеции: "Выраженная русофобия"
Севостьянов о странах-предателях, выступивших за репарации Украине: Там Турция
Санкции нанесли удар по мёртвым: крематории РФ столкнулись с проблемами
МИД Замбии: в ходе СВО на Украине погиб зимбией, осуждённый в России
Тихановская объяснила ЕС, как закончить конфликт на Украине: "Рухнет весь режим"
"РусВесна": "Шарий начитался укротелег и пошёл в наступление на левый берег"
Asia Times: из-за огромных долгов Запада неизбежна финансовая перезагрузка

Центробанк заявил о замедлении инфляции в России

Экономика

По итогам октября показатель годовой инфляции замедлился до 12,63 процента, сообщили в Центробанке.

По данным регулятора, благодаря курсу денежно-кредитной политики в 2023 году инфляционный показатель упадёт практически до 5-7 процентов

Крайне благоприятные перспективы дал Центробанк и на 2024 год. Финансовое ведомство прогнозирует замедление до 4 процентов.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление финансовых экспертов о том, что курс национальной валюты России вернётся в привычный диапазон. Так, рубль балансировал в рамках от 70-80 единиц за доллар, но укрепился на психологической отметке в 60 рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Зеленский прибыл в Херсон.

Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Соломон Соловьев Знак зодиака 15 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев В России снятие грифа секретности не всегда приводило к нужному результату Сергей Лебедев Игорь Буккер Взгляд с Запада: Русофобия сродни антисемитизму Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Британцы назвали средневековьем привязывание людей к столбам в Херсоне
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ ликвидировала полевой лагерь ВСУ в зоне СВО на Днепре
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Мир. Новости мира
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Последние материалы
Politico: в США готовят условия для мирных переговоров Москвы и Киева
Центробанк заявил о замедлении инфляции в России
Арестович о позиции ВС РФ: До Крыма — голая степь, а HIMARS достаёт до Армянска
Харатьян о сложной жизни дочери в Швеции: "Выраженная русофобия"
Севостьянов о странах-предателях, выступивших за репарации Украине: Там Турция
Санкции нанесли удар по мёртвым: крематории РФ столкнулись с проблемами
Таролог Савченко: "Руна Феху поможет в получении материальных благ"
МИД Замбии: в ходе СВО на Украине погиб зимбией, осуждённый в России
Тихановская объяснила ЕС, как закончить конфликт на Украине: "Рухнет весь режим"
Знак зодиака 15 ноября: знаменитые Скорпионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников