Молдавия расправляет плечи: в Кишинёве анонсировали прощание с "Газпромом"

Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба анонсировал прощание с "Газпромом". Произойдёт это, судя по его словам, в следующем году, когда Молдавия найдёт других поставщиков газа.

"Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года -"прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке", — цитирует молдавского депутата агентство "Прайм".

По его словам, Молдавия сможет пережить зиму, хотя она и будет сложной из-за энергетического кризиса.

Стоит заметить, что в Кишинёве действительно могут когда-нибудь найти других поставщиков природного газа. Только вот это займёт время и цены будут в несколько раз выше, чем те, которые предлагает "Газпром". Хотя на цены, предлагаемые российской компании, в Молдавии жалуются как на очень высокие.

Есть ещё один вариант — перейти на дрова. Тем более, что в Молдавии несколько недель назад, пусть и не без скандала, но запустили сайт, где сообщается, где можно приобрести дрова.

В прошлом году власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставки энергоресурсов. Условием было проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз". Аудит должен был пройти в 2022 году.

"Газпром" такде оставил за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате. Стоит заметить, что в текущем месяце Молдавия получит 51 процент необходимого стране объёма газа.

Стоит заметить, что в компании "Молдовагаз" отреагировали на заявление депутата Алайбы. И не увидели оснований для расторжения контракта с "Газпромом".

Глава компании Владимир Чебан напомнил, что договор о поставках российского газа был заключён на пять лет. И расторгнуть его можно только в соответствии с предусмотренными нормами и процедурами, отметил Чебан.