Байден намерен заручиться на Бали поддержкой Си Цзиньпина

Завтра на Бали состоится саммит G-20. Однако уже сегодня Джо Байден встречается с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне американский лидер отмечал, что намерен дать понять Пекину, что Вашингтон "ищет не конфликта, а конкуренции".

Ранее издание South China Morning Post выпустило материал, посвященный возможности создания американо-китайского формата G2. По мнению авторов, нынешняя поляризация мира диктует необходимость более тесного сотрудничества Вашингтона и Пекина. Стоит отметить, что Байден не оставляет надежды, что после саммита они начнут лучше понимать друг друга.

Как пишет Telegram-канал "Газ-Батюшка", Байден надеется на поддержку китайского лидера, который смог бы оказать влияние на будущие переговоры с представителями G20. И один из главных вопросов — введение "потолка" цен на российскую нефть. Сама цена пока еще не названа. Агентство Reuters озвучивало диапазон $63-64 за баррель. Российский вице-премьер Александр Новак назвал $70 за баррель как комфортную для России цену. Не исключено, что после переговоров Байдена со Цзиньпином ценник всё же будет обозначен. Хотя китайцы как искусные переговорщики всегда добиваются своего, даже если оппонентам кажется иначе.